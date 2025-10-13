Bolsas da Ásia fecham em baixa, após tombo em NY com tensão comercial EUA-China

São Paulo, 13/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, à medida que tensões comerciais renovadas entre EUA e China derrubaram Wall Street no fim da semana passada.

Na sexta-feira (10), os principais índice acionários de Nova York sofreram tombos de até 3,6%, no pior dia de Wall Street desde abril, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar tarifas à China em resposta ao endurecimento por Pequim de regras para exportação de terras raras.

Ontem, porém, Trump adotou tom mais conciliatório em relação à China e disse que "tudo ficará bem", ajudando a limitar as perdas na Ásia hoje.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,19%, a 3.889,50 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,74%, a 2.487,22 pontos.

Em outras partes da região, o Hang Seng teve queda de 1,52% em Hong Kong, a 25.889,48 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,72% em Seul, a 3.584,55 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,39% em Taiwan, a 26.923,42 pontos. No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado.