OranjeBTC quer transformar cursinho Integraus em plataforma de educação em bitcoin

Após comprar o cursinho pré-vestibular Intergraus e fazer um IPO reverso, a OranjeBTC quer agora transformá-lo numa plataforma de educação financeira e sobre o padrão bitcoin, disseram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) os executivos da empresa, Guilherme Gomes e Fernando Ulrich.

Segundo eles, as primeiras iniciativas devem acontecer ainda este ano, com a publicação de materiais e difusão de pesquisas acadêmicas sobre a criptomoeda.

A intenção é também usar materiais produzidos por Ulrich, conselheiro da empresa.

Porém, a partir de 2026, a intenção é montar cursos e eventos específicos para investidores bitcoin. Há a expectativa de oferecer treinamentos também para desenvolvedores do protocolo.

"Curiosamente, no mercado financeiro, a gente nota que o conhecimento [sobre a moeda digital] ainda é muito superficial", disse o diretor-presidente da OranjeBTC, Guilherme Gomes.

O executivo disse que falta conhecimento sobre o tema até mesmo entre gestores do mercado financeiro.

Na vertente de tesouraria de bitcoin, a empresa chegou à B3 na terça, 7, numa operação de IPO reverso, possibilitada justamente pela compra do Integraus.

O cursinho pré-vestibular, que pertencia à Bioma Educação, já era listado, o que deu acesso à OranjeBTC ao mercado de capitais.

Bilhões

De acordo com Gomes e Ulrich, a empresa chega à Bolsa capitalizada, com 3.650 bitcoins, o equivalente a quase R$ 2 bilhões. Isso a torna a maior tesouraria de criptomoeda da América Latina.

Contudo, a partir da listagem, será possível fazer emissões de ações e captações, que favorecerão o estoque de criptomoeda da companhia. "Nossa meta é comprar bitcoin toda semana, se possível, todo dia", explicou o diretor-presidente da companhia.

Outro ponto destacado por eles é que a abertura de capital permitirá atingir investidores que têm restrições de mandato.

Ou seja, que não podem comprar bitcoins diretamente, como fundos de pensão, seguradoras e certos fundos de gestão.

