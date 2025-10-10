Risco fiscal e ameaça tarifária dos EUA à China elevam taxas de juros

Tendo como pano de o fundo a apreensão com o quadro fiscal e o cenário político doméstico, a aversão maior ao risco vinda do exterior após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informar que prepara um aumento expressivo de tarifas para produtos da China impulsionou a alta dos juros futuros negociados na B3 na segunda etapa do pregão desta sexta-feira. Segundo participantes do mercado, em um dia carregado de eventos que trouxeram maior volatilidade aos ativos locais, é difícil apontar um único gatilho que tenha provocado a disparada dos juros intermediários e longos. Mas o anúncio de Trump, feito por volta das 12h, coincidiu com a maior abertura da curva local e também com a disparada do dólar.

Os DIs chegaram a iniciar a sessão em viés de queda, ainda na esteira do movimento de ontem que refletiu a surpresa baixista com a inflação de setembro e a derrota da Medida Provisória (MP) 1.303, mas a continuidade da melhora não perdurou. Somente a ponta mais curta da curva, mais correlacionada à trajetória da Selic no médio prazo, operou em leve recuo ao longo da tarde. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 14,024% no ajuste de quinta-feira a 14%. O DI para janeiro de 2028 avançou de 13,397% no ajuste a 13,430%. O DI para janeiro de 2029 marcou 13,410%, vindo de 13,341%. O DI para o primeiro mês de 2031 subiu de 13,587% no ajuste para 13,675%. Analista de renda fixa da Empiricus Research, Laís Costa afirma que a deterioração acentuada dos DIs no fim da primeira etapa do pregão de hoje pode estar relacionada a ajustes técnicos, uma vez que não houve um condutor específico muito claro para a ascensão. Considerando o fluxo de notícias do dia, no entanto, a subida de tom de Trump em relação à China num momento em que a escalada das tensões comerciais já parecia ter ficado para trás pode ter sido o motor para a alta. "A escalada das tarifas já tinha acabado e esse risco já havia sido retirado das curvas. Quando essa discussão se reacende, há um fluxo de saída de recursos dos emergentes, o que afeta diretamente o Brasil. Quem vende China, vende Brasil junto. Toda vez que acontece algo com a economia chinesa, afeta diretamente nossa moeda", diz Costa, o que também acaba se refletindo no mercado de renda fixa.