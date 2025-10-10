Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reflection AI capta US$ 2 bilhões em operação de financiamento

Reflection AI capta US$ 2 bilhões em operação de financiamento

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Reflection AI, startup especializada em ferramentas automatizadas para desenvolvimento de software, levantou US$ 2 bilhões em uma operação que contou com a Nvidia entre os investidores. Participaram também o Citi, a gestora 1789 Capital, apoiada por Donald Trump Jr., o ex-chefe do Google Eric Schmidt e o CEO da Zoom, Eric Yuan.

A empresa diz que pretende criar modelos de inteligência artificial (IA) abertos e amplamente acessíveis. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar