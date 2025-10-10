Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programa de reformas de casas será lançado na próxima semana, diz ministro Jader Filho

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro das Cidades, Jader Filho, informou nesta sexta-feira, 10, que o governo vai lançar na semana que vem um programa de apoio a reformas de moradias. "O senhor vai fazer o maior programa de reformas e de novas construções que esse Brasil jamais viu. Por isso que eu digo, presidente, ninguém fica para trás no atual governo", declarou o ministro, dirigindo-se ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso na cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário.

Com a liberação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar projetos de habitação popular, Jader Filho disse que será possível realizar o programa, que visa corrigir a inadequação habitacional.

"É aquela família que quer construir um banheiro e não tem uma fonte de crédito justa. É aquela família que quer construir um cômodo para um filho ou para uma filha e não tem onde buscar esse recurso. É aquela família que quer ajeitar o telhado que está caindo e não tem alternativa alguma no mercado", explicou o ministro das Cidades.

