Produção industrial do Ceará cai 1,5% em agosto, diz IBGE

Indústria têxtil foi uma das que puxaram o recuo da produção da indústria no Ceará, em agosto / Crédito: CNI/José Paulo Lacerda

A produção industrial cearense foi 1,5% menor na passagem de julho para agosto deste ano, na série com ajuste sazonal. Foi a terceira taxa negativa consecutiva e foi na contramão do Brasil, que subiu 0,8%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Regional (PIM-PF/RG), divulgada nesta sexta-feira, 10 de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Eles apontam que o Estado positivou apenas três vezes, em 2025, na avaliação mês a mês: 8,9% em janeiro, 2,9% em março e 3,5% em maio. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ante agosto de 2024, o Ceará apresentou uma queda de 5,5%. E no acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2025, o recuo chegou a 1,2%. Outra base de comparação do IBGE é a variação acumulada em 12 meses. A produção local da indústria teve avanço de 0,3% neste caso, evidenciando menor dinamismo diante do resultado de julho, que estava em 2,3%.

Frente a outros estados do País, o levantamento registra que 9 dos 15 locais pesquisados tiveram movimento positivo, com destaque para as altas de: Pará (5,4%)

Bahia (4,9%)

Paraná (4,2%)

Rio Grande do Sul (2,9%)

Mato Grosso (1,4%)

Goiás (1,4%)

Região Nordeste (1%)

São Paulo (0,8%)

Espírito Santo (0,4%) Já os resultados negativos foram observados nos seguintes estados: Amazonas (-7,4%)

Pernambuco (-3,5%)

Rio de Janeiro (-1,9%)

Santa Catarina (-1,8%)

Ceará (-1,5%)

Minas Gerais (-0,2%) Os segmentos que puxaram a queda estadual em agosto foram sobretudo o têxtil (-1,47%), o vestuário (-2,18%) e o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,11%).

Na média móvel trimestral, a variação da produção industrial cearense ficou entre as retrações apontadas no País, com -1%. Seguiram a tendência negativa Amazonas (-2,2%), Mato Grosso (-1,1%) e Espírito Santo (-1%). O Brasil registrou 0,3% no trimestre encerrado em agosto de 2025 frente ao nível do trimestre encerrado no mês anterior. Os avanços mais acentuados foram no Rio Grande do Sul (1,4%), Bahia (1,4%), Paraná (1,0%) e Região Nordeste (0,9%).