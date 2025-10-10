Produção industrial do Ceará cai 1,5% em agosto, diz IBGE

Produção industrial do Ceará cai 1,5% em agosto, segundo IBGENo acumulado dos últimos 12 meses até que a produção industrial avançou um pouco, em 0,3%. Mesmo assim, em patamar menor que o de julho, quando foi de 2,3%
A produção industrial cearense foi 1,5% menor na passagem de julho para agosto deste ano, na série com ajuste sazonal. Foi a terceira taxa negativa consecutiva e foi na contramão do Brasil, que subiu 0,8%.
Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física - Divulgação Regional (PIM-PF/RG), divulgada nesta sexta-feira, 10 de outubro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Eles apontam que o Estado positivou apenas três vezes, em 2025, na avaliação mês a mês: 8,9% em janeiro, 2,9% em março e 3,5% em maio.
Ante agosto de 2024, o Ceará apresentou uma queda de 5,5%. E no acumulado do ano, de janeiro a agosto de 2025, o recuo chegou a 1,2%.
Outra base de comparação do IBGE é a variação acumulada em 12 meses. A produção local da indústria teve avanço de 0,3% neste caso, evidenciando menor dinamismo diante do resultado de julho, que estava em 2,3%.
Frente a outros estados do País, o levantamento registra que 9 dos 15 locais pesquisados tiveram movimento positivo, com destaque para as altas de:
- Pará (5,4%)
- Bahia (4,9%)
- Paraná (4,2%)
- Rio Grande do Sul (2,9%)
- Mato Grosso (1,4%)
- Goiás (1,4%)
- Região Nordeste (1%)
- São Paulo (0,8%)
- Espírito Santo (0,4%)
Já os resultados negativos foram observados nos seguintes estados:
- Amazonas (-7,4%)
- Pernambuco (-3,5%)
- Rio de Janeiro (-1,9%)
- Santa Catarina (-1,8%)
- Ceará (-1,5%)
- Minas Gerais (-0,2%)
Os segmentos que puxaram a queda estadual em agosto foram sobretudo o têxtil (-1,47%), o vestuário (-2,18%) e o de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,11%).
Na média móvel trimestral, a variação da produção industrial cearense ficou entre as retrações apontadas no País, com -1%. Seguiram a tendência negativa Amazonas (-2,2%), Mato Grosso (-1,1%) e Espírito Santo (-1%).
O Brasil registrou 0,3% no trimestre encerrado em agosto de 2025 frente ao nível do trimestre encerrado no mês anterior.
Os avanços mais acentuados foram no Rio Grande do Sul (1,4%), Bahia (1,4%), Paraná (1,0%) e Região Nordeste (0,9%).
Ante agosto de 2024, o setor industrial recuou 0,7% nacionalmente. Houve quedas em 9 dos 18 locais pesquisados, com recuos mais acentuados no Mato Grosso (-12,8%), Maranhão (-11,4%) e Amazonas (-9,3%).
No acumulado no ano, o setor industrial mostrou expansão de 0,9%, com resultados positivos em nove dos dezoito locais pesquisados.
Destacaram-se Espírito Santo (6,1%), Pará (5,0%), Paraná (4,2%) e Rio de Janeiro (4%).
Já no acumulado em 12 meses, a produção industrial cresceu 1,6%, com alta em 12 dos 18 locais pesquisados em agosto de 2025, mas doze apresentaram menor dinamismo frente aos índices de julho de 2025.
As principais perdas, além do Ceará (de 2,3% para 0,3%), foram vistas em Mato Grosso do Sul (de 0,8% para -1,0%), Mato Grosso (de 1,1% para -0,3%), Maranhão (de -3,2% para -4,4%), Minas Gerais (de 2,3% para 1,1%), Pará (de 6,9% para 6,0%) e Amazonas (de 2,0% para 1,2%).
E os ganhos mais acentuados foram registrados no Rio Grande do Norte (de -14,7% para -12,7%) e Espírito Santo (de 0,6% para 2,4%).
O que é a Pesquisa Industrial Mensal Regional
A PIM Regional produz, desde a década de 1970, indicadores de curto prazo relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativas e de transformação.
Traz, mensalmente, índices para 17 unidades da federação cuja participação é de, no mínimo, 0,5% no total do valor da transformação industrial nacional, e para o Nordeste na totalidade.
Entram na lista, portanto, a análise de:
- Amazonas
- Pará
- Maranhão
- Ceará
- Rio Grande do Norte
- Pernambuco
- Bahia
- Minas Gerais
- Espírito Santo
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina
- Rio Grande do Sul
- Mato Grosso do Sul
- Mato Grosso
- Goiás
- Região Nordeste
Veja também: Censo 2022: 1,3 milhão de brasileiros leva mais de duas horas para chegar ao trabalho
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado