Para CBIC, com novo crédito imobiliário, governo aproximará consumidor do sonho da casa própria

Agência Estado
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, disse, nesta sexta-feira, 10, que o lançamento do novo crédito imobiliário faz com que o governo consiga aproximar o comprador do sonho da casa própria.

Segundo ele, as entidades parceiras da CBIC vão contribuir com sugestões e experiências de mercado para que a medida funcione.

As declarações foram feitas na cerimônia de apresentação do novo crédito imobiliário, nesta sexta-feira em São Paulo.

