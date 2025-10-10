Para CBIC, com novo crédito imobiliário, governo aproximará consumidor do sonho da casa própria

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Renato Correia, disse, nesta sexta-feira, 10, que o lançamento do novo crédito imobiliário faz com que o governo consiga aproximar o comprador do sonho da casa própria.

Segundo ele, as entidades parceiras da CBIC vão contribuir com sugestões e experiências de mercado para que a medida funcione.