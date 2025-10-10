Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marina Silva defende que empresas de petróleo foquem na produção de energia com fontes limpas

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou nesta sexta-feira, 10, ser necessário sair da dependência do uso de combustível fóssil e defendeu que as empresas atualmente explorando petróleo foquem na produção de energia como um todo. O argumento dela é a necessidade de deslocamento, cada vez mais, para a geração de energia solar, eólica, biomassa e hídrica, além da produção de hidrogênio verde.

Ela participou de coletiva, nesta sexta-feira, sobre a "Pré-COP30". Esse evento, que ocorrerá na próxima semana, busca preparar o terreno para as negociações que ocorrerão na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

A ministra Marina Silva voltou a ser questionada sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Sua resposta foi no sentido de afastar o discutido de eventual contradição do Brasil neste tema.

Ela explicou que o mapa do caminho para o fim de combustível fóssil é um debate dentro do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Ou seja, é um debate entre os ministros de governo.

Ela voltou a declarar que a Foz do Amazonas é uma área complexa, com poucos estudos.

O processo de licenciamento ambiental sobre o Bloco FZA-M-59, da Petrobras, está na fase de análise para prospecção de petróleo.

Para Marina Silva, o processo vem acompanhado de "forte recomendação" sobre a avaliação ambiental da área.

PETROBRAS MARGEM EQUATORIAL Marina Silva

