Lula: todo dia vemos notícia de 'déficit fiscal'; há indústria de criar desconfiança no povo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamou nesta sexta-feira, 10, das notícias que a imprensa veicula sobre déficit fiscal. Segundo o petista, há uma "indústria de criar desconfiança no povo". A declaração do presidente foi feita no lançamento do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças, na capital paulista. "Se você pegar as chamadas notícias de desenvolvimento no Brasil e crescimento econômico, massa salarial e financiamento, você quase não vê. Mas, se você pegar déficit fiscal, é quase todo dia. Há uma indústria de jogar desconfiança na sociedade brasileira", declarou o presidente da República.

Lula também voltou a criticar os governos anteriores e rechaçou críticas sobre as políticas fiscais do governo. Segundo o presidente, "não existe mágica" com a economia e os administradores públicos precisam ter austeridade para evitar problemas judiciais futuros. "Muitas vezes a gente consegue andar um quilômetro para frente e quando a gente menos espera, a gente andou dois para trás. Vocês têm noção do que aconteceu neste País nos últimos seis anos, da sanha de destruição que esse País sofreu", disse ele. Novo modelo de crédito imobiliário Lula participou nesta sexta-feira do lançamento do novo modelo de crédito imobiliário lançado pelo governo federal. A proposta do governo pretende corrigir o esgotamento da poupança como fonte de financiamento imobiliário e criar uma transição para um modelo mais flexível e sustentável.

No novo mecanismo, a cada real emprestado no crédito habitacional, os bancos vão poder usar o mesmo valor em recursos da poupança livremente por até cinco anos, um prazo prorrogável mediante a concessão de novos financiamentos. Hoje, 65% dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) precisam ser direcionados para o crédito imobiliário, enquanto 20% são recolhidos como compulsório pelo BC e 15% são de uso livre. Inicialmente, a autoridade monetária deve liberar cinco pontos porcentuais do compulsório para o uso das instituições que aderirem ao modelo, com impacto estimado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões no crédito imobiliário. Nos recursos liberados, 80% deverão ser aplicados no Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), com taxa de juros máxima de 12% ao ano, e os 20% restantes no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que opera a taxas de mercado. A divisão valerá inclusive para os valores liberados do compulsório.