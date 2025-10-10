Juros futuros oscilam perto dos ajustes, após quedas com IPCA na véspera
As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto dos ajustes da véspera na primeira hora de negociação desta sexta-feira, 10, com viés de baixa em toda a curva. A leitura benigna do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro favoreceu o fechamento da curva ontem, mas a agenda escassa volta a dar lugar à cautela e gera uma acomodação nas taxas.
No entanto, o dia é de queda dos retornos dos Treasuries e do dólar ante o real, o que inibe ajustes de alta na curva.
Às 9h13, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,010%, ante 14,024% do ajuste de ontem.
O DI para janeiro de 2029 projetava 13,31%, contra 13,34% da quinta-feira. E a taxa do DI para janeiro de 2030 era de 13,45%, ante 13,47%.