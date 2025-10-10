Juros futuros oscilam perto dos ajustes, após quedas com IPCA na véspera

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto dos ajustes da véspera na primeira hora de negociação desta sexta-feira, 10, com viés de baixa em toda a curva. A leitura benigna do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro favoreceu o fechamento da curva ontem, mas a agenda escassa volta a dar lugar à cautela e gera uma acomodação nas taxas.

No entanto, o dia é de queda dos retornos dos Treasuries e do dólar ante o real, o que inibe ajustes de alta na curva.