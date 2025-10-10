Jader Filho enaltece Galípolo e critica Campos Neto em lançamento de novo crédito imobiliário

O ministro das Cidades, Jader Filho, aproveitou nesta sexta-feira, 10, o discurso na cerimônia de lançamento do novo modelo de crédito imobiliário para criticar o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e exaltar o sucessor no comando da autarquia, Gabriel Galípolo. Ao lembrar das soluções trabalhadas junto à direção anterior do BC para destravar o crédito imobiliário, Jader Filho disse que sua equipe propôs duas alternativas. Uma era a redução da taxa de juros, de modo a conter a saída de recursos da poupança, principal fonte do crédito imobiliário, para outras aplicações financeiras. A outra era a liberação de depósitos compulsórios para ampliar os recursos disponíveis a financiamentos da moradia.

"Nenhum dos dois foi possível. Não nos deram sequer a menor atenção em relação ao pleito levado pelo ministério das Cidades à presidência do Banco Central. Com a chegada do presidente Galípolo, tudo muda", declarou o ministro das Cidades.