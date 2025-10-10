Indústria de SP acumula alta de 1,7% em 2 meses de avanços na produção, mostra IBGE

O crescimento de 0,8% na produção da indústria de São Paulo em agosto ante julho foi o segundo mês seguido de expansão, período em que acumulou um ganho de 1,7%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria de São Paulo, maior parque fabril do País, operava em agosto em patamar 0,5% acima do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020, mas ainda 21,2% aquém do pico histórico de produção alcançado em março de 2011.