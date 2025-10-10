Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

iFood lança ferramenta de IA que permite fazer pedidos pelo WhasApp

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O iFood lançou a assistente de inteligência artificial (IA) generativa Ailo, que permite ao consumidor fazer pedidos por meio de conversas de WhatsApp, com uma agilidade 33% maior do que pelo aplicativo tradicional.

A ferramenta está em fase de testes, e a expectativa da empresa é que ela seja capaz de melhorar a experiência do consumidor, oferecendo opções de acessibilidade, ao permitir que as compras sejam feitas utilizando as funções do aplicativo de mensagens, como voz e texto.

Segundo a diretora de Tecnologia e Inovação da empresa, Isabella Piratininga, a ferramenta entende contextos e preferências dos consumidores, sugerindo opções personalizadas.

Ela explicou que o projeto faz parte da estratégia do iFood de ampliar a interação com o consumidor fora do seu aplicativo original, acompanhando o cliente em diferentes canais.

esde o início dos testes, em junho de 2025, mais de 70 mil pessoas já interagiram com o assistente, registrando 100 mil conversas e apresentando resultados como aumento de 48% nas conversões de busca. "Isso prova que estamos sendo muito assertivos naquilo que ele consumidor está procurando", disse Piratininga.

A base tecnológica do Ailo integra modelos de inteligência artificial da Anthropic, OpenAI e AWS, combinados ao Large Commerce Model (LCM), desenvolvido em parceria com a Prosus.

O LCM é treinado com bilhões de interações de consumo e permite entender intenções e hábitos dos usuários, oferecendo recomendações personalizadas.

O iFood pretende expandir os testes ao longo dos próximos 12 meses, consolidando o Ailo como parte central da sua estratégia de conveniência e personalização.

