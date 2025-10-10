iFood e Prosus lançam modelo de IA personalizado e veem até 66% de alta na conversão de vendas

O iFood e o grupo de tecnologia Prosus, que controla o delivery brasileiro, anunciaram nesta sexta-feira, 10, um novo modelo de inteligência artificial de grande escala (LCM, na sigla em inglês), capaz de oferecer sugestões e anúncios mais personalizados, que ajudam a aumentar as taxas de conversão das sugestões em vendas na plataforma. Cerca de 60 vezes mais barata de operar do que outros modelos de IA generativa, a nova tecnologia já mostrou que suas sugestões rendem até 66% mais cliques dos usuários do que aquelas feitas sem a ferramenta. Hoje, a inteligência artificial já representa cerca de 30% do Ebitda (resultado operacional) do iFood e a meta é dobrar essa participação nos próximos anos.

"A IA não está reduzindo custos, ela está aumentando o crescimento. Se antes um vendedor da plataforma usava R$ 2 para conseguir um pedido, agora ele usa R$ 2 para conseguir dois. A estrutura de custo é a mesma na empresa. O que acontece é que agora eu tenho dois pedidos, portanto, me gera duas vezes mais receita. É o crescimento da empresa que gera esse efeito no Ebitda", disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o CEO do iFood, Diego Barreto. O modelo de inteligência artificial consegue identificar, por meio de uma ampla base de dados, hábitos, rotinas e até o quanto o consumidor está disposto a pagar por determinados produtos em diferentes momentos. A diferença para um sistema tradicional de inteligência artificial generativa (LLM), é que o iFood consegue dar um enfoque específico para o comércio, incluindo na base de dados generalista informações geradas nas interações dos 500 milhões de usuários dos negócios da Prosus. "É como se você pegasse o seu ChatGPT, colocasse várias informações suas, da sua esposa, dos seus filhos, do que eles gostam de fazer quando viajam nas férias e depois pedisse um planejamento de férias. Ele ia dar a resposta muito mais específica." Um restaurante de frutos do mar poderia oferecer uma sugestão a um cliente acostumado a comer peixes às sextas-feiras, por exemplo. Ou até mesmo incentivar um consumidor com hábito de comer carnes no mesmo dia a tentar uma opção alternativa.

Dos 60 milhões de usuários do iFood, 20 milhões já estão "perfilados" nesse modelo de IA. Nos resultados iniciais a empresa percebeu que a taxa de conversão das sugestões "você também pode gostar disso" cresceu 66%, e em categorias como farmácia, as buscas aumentaram 4,6%. Notificações personalizadas, impulsionadas pelo LCM, foram enviadas a 8 milhões de usuários e resultaram em um aumento de quatro vezes nos pedidos, superando recordes anteriores da empresa. Barreto diz que essa aplicação nos "pushs", em teste há cerca de seis meses, ficou estruturalmente melhor há dois meses. Até março do próximo ano, a expectativa é de que 100% da base já receba as sugestões por meio dessa IA.

O uso ainda deve ser expandido para a personalização da página inicial do aplicativo dos usuários, anúncios publicitários dos restaurantes na plataforma e em conversas de WhatsApp. Escala Além disso, o LCM foi desenvolvido para ser agnóstico e escalável, ou seja, pode ser utilizado em diferentes negócios e ampliado, com potencial de agir sobre todos os negócios da Prosus. Isso significa que cada progresso feito com o iFood pode ser aplicado em outras marcas do grupo, como Decolar, Sympla e OLX.