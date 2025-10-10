IBGE: Preços de bens de capital sobem 0,38% no IPP de agosto

Os bens de capital ficaram 0,38% mais caros na porta de fábrica em agosto, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ocorre após os preços terem subido 0,50% em julho.

Os bens intermediários registraram queda de 0,14% em agosto, ante uma redução de 0,34% em julho. Já os preços dos bens de consumo caíram 0,40% em agosto, depois de uma queda de 0,43% em julho. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram elevação de 0,27% em agosto, ante alta de 0,17% no mês anterior. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis caíram 0,53% em agosto, após o recuo de 0,54% registrado em julho.