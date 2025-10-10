Haddad diz que Lula será lembrado pela reforma tributária sobre consumo e sobre renda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, será lembrado pela reforma tributária sobre o consumo, que era aguardada há 40 anos, e também pela reforma tributária sobre a renda.

Haddad citou que a reforma tributária sobre a renda é importante não apenas pela isenção de salários até R$ 5 mil, mas também porque o Brasil havia criado paraísos fiscais dentro de sua própria economia, com "fundos familiares fechados que não pagavam imposto, numa anomalia que só acontecia no Brasil".