Galípolo: saída estrutural no crédito imobiliário ajuda na potência da política monetária

Segundo o presidente do BC, contribui à potência da política monetária a ideia, do modelo apresentado hoje, de liberar a poupança, principal fonte de recursos do financiamento imobiliário, a ativos mais líquidos, visando à transição a um maior uso de recursos de mercado para ampliar a oferta de crédito a taxas competitivas para pessoas que hoje não têm acesso ao financiamento de moradias.

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, defendeu, nesta sexta-feira, 10, soluções estruturais, como as buscadas no modelo de financiamento imobiliário lançado nesta sexta, como o caminho para que a expansão de crédito aconteça sem pressionar a taxa de juros.

Em outras palavras, é uma solução que ajuda o BC a controlar a inflação com juros mais baixos.

"Quando seguimos uma visão estrutural, podemos encontrar uma construção coletiva, na qual eu sou totalmente grato a todo mundo que colaborou desde o início, e produzir esse resultado que conjuga todos os interesses numa mesma direção: poder, amanhã, conviver com mais crédito para as pessoas, mais estabilidade e poder controlar a inflação com uma taxa de juros mais baixa", declarou Galípolo, ao abrir a cerimônia do novo modelo de financiamento imobiliário, realizada em São Paulo.

Segundo o chefe do BC, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrou, desde o primeiro momento, que o novo modelo não fosse uma "solução paliativa", mas sim uma mudança estrutural.