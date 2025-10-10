Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,73%
Pontos: 140.680,34
Máxima de +0,4% : 142.274 pontos
Mínima de -1,04% : 140.231 pontos
Volume: 22,49 bilhões
Variação em 2025: 16,96%
Variação no mês: -3,8%
Dow Jones: -1,9%
Pontos: 45.479,60
Nasdaq: -3,56%
Pontos: 22.204,43
Ibovespa Futuro: -1,09%
Pontos: 140.330
Máxima (pontos): 142.675
Mínima (pontos): 140.165
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,14
Variação: -0,11%
Petrobras PN
Preço: R$ 29,94
Variação: -0,89%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,85
Variação: -1,35%
Ambev ON
Preço: R$ 11,81
Variação: +0,77%
Petrobras ON
Preço: R$ 31,91
Variação: -0,75%
Vale ON
Preço: R$ 58,87
Variação: -0,41%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 58,87
Variação: -0,41%
Itausa PN
Preço: R$ 10,95
Variação: -0,27%
Cielo ON
#VALOR!
#VALOR!
JBS ON
#VALOR!
#VALOR!
Global 40
Cotação: 726,269 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,5032
Venda: R$ 5,5037
Variação: +2,39%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,49
Venda: R$ 5,59
Variação: +0,83%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4440
Venda: R$ 5,4446
Variação: +1,7%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4700
Venda: R$ 5,5570
Variação: +0,89%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,5450
Variação: +2,57%
- Euro
Compra: US$ 1,1617 (às 18h21)
Venda: US$ 1,1622 (às 18h21)
Variação: +0,49%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3900
Venda: R$ 6,3920
Variação: +2,86%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5000
Venda: R$ 6,5210
Variação: +0,54%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: 4.018,71 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +41,98%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.000,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,7%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente