Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,73%

Pontos: 140.680,34

Máxima de +0,4% : 142.274 pontos

Mínima de -1,04% : 140.231 pontos

Volume: R$ 22,49 bilhões

Variação em 2025: 16,96%

Variação no mês: -3,8%

Dow Jones: -1,9%

Pontos: 45.479,60

Nasdaq: -3,56%

Pontos: 22.204,43

Ibovespa Futuro: -1,09%

Pontos: 140.330

Máxima (pontos): 142.675

Mínima (pontos): 140.165

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,14

Variação: -0,11%

Petrobras PN

Preço: R$ 29,94

Variação: -0,89%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,85

Variação: -1,35%

Ambev ON

Preço: R$ 11,81

Variação: +0,77%

Petrobras ON

Preço: R$ 31,91

Variação: -0,75%

Vale ON

Preço: R$ 58,87

Variação: -0,41%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 58,87

Variação: -0,41%

Itausa PN

Preço: R$ 10,95

Variação: -0,27%

Global 40

Cotação: 726,269 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,5032

Venda: R$ 5,5037

Variação: +2,39%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,49

Venda: R$ 5,59

Variação: +0,83%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4440

Venda: R$ 5,4446

Variação: +1,7%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4700

Venda: R$ 5,5570

Variação: +0,89%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,5450

Variação: +2,57%

- Euro

Compra: US$ 1,1617 (às 18h21)

Venda: US$ 1,1622 (às 18h21)

Variação: +0,49%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3900

Venda: R$ 6,3920

Variação: +2,86%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5000

Venda: R$ 6,5210

Variação: +0,54%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: 4.018,71 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +41,98%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.000,40 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,7%

