EUA: Sindicato dos Empregados do Governo diz que entrará com processo após demissões em massa

A Federação Americana de Empregados do Governo afirmou há pouco, na rede X, que entrará com um processo contra o governo dos EUA, em resposta a uma publicação do diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, de que demissões federais em massa começaram nesta sexta-feira.

Além disso, os líderes republicanos da Câmara anunciaram hoje que o restante da próxima semana será um período de trabalho distrital - o que significa que a Câmara não estará em sessão. Eles permanecem com um aviso de 48 horas para retornar, segundo o Politico.