Diretor de Orçamento diz que demissões em massa começaram no governo federal dos EUA

O diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, escreveu no período da tarde desta sexta-feira, 10, em suas redes sociais que as demissões em massa do governo federal dos EUA começaram nesta sexta-feira, sem dar mais detalhes. A ação acontece no décimo dia consecutivo de paralisação das atividades (shutdown, em inglês) por impasse orçamentário no Congresso norte-americano.

Uma fonte informou ao Punchbowl que as demissões são "substanciais", mas que nem todas as agências do governo serão afetadas.