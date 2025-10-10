Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor de Orçamento diz que demissões em massa começaram no governo federal dos EUA

O diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russell Vought, escreveu no período da tarde desta sexta-feira, 10, em suas redes sociais que as demissões em massa do governo federal dos EUA começaram nesta sexta-feira, sem dar mais detalhes. A ação acontece no décimo dia consecutivo de paralisação das atividades (shutdown, em inglês) por impasse orçamentário no Congresso norte-americano.

Uma fonte informou ao Punchbowl que as demissões são "substanciais", mas que nem todas as agências do governo serão afetadas.

Em declarações anteriores, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cortar permanentemente recursos e funcionários de "programas apoiados por democratas" do governo dos EUA, caso o shutdown se prolongasse.

