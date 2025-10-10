Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China diz que controle de terras raras, que causou ameaça de Trump, protege segurança nacional

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A China justificou que o fortalecimento do controle de exportações de itens e tecnologias ligados às terras raras - que levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a ameaçar um "grande aumento das tarifas" sobre produtos chineses - tem como objetivo "proteger melhor a segurança e os interesses nacionais" e "cumprir as obrigações internacionais de não proliferação".

As declarações são de um porta-voz do Ministério do Comércio, que comentou o anúncio de dois novos regulamentos impondo licenças obrigatórias para produtos que contenham componentes ou tecnologias chinesas, mesmo quando fabricados fora do país.

Segundo o ministério, as medidas têm "alcance limitado" e são compatíveis com práticas internacionais, já que os materiais em questão têm "uso civil e militar".

O governo afirmou que as exportações destinadas a "atendimento médico emergencial, resposta a crises de saúde pública ou socorro a desastres naturais" ficarão isentas da exigência de licença, e que haverá um período de transição para contratos em vigor.

O porta-voz acrescentou que algumas organizações e indivíduos estrangeiros vinham obtendo ilegalmente tecnologias chinesas e as repassando a setores militares ou sensíveis, o que teria causado "graves danos ou potenciais ameaças à segurança e aos interesses nacionais da China". Por isso, Pequim decidiu agir "para impedir o uso indevido desses materiais e preservar a estabilidade internacional".

As terras raras - usadas em baterias, semicondutores e equipamentos de defesa - tornaram-se um dos pontos mais sensíveis da disputa tecnológica entre Pequim e Washington.

Horas após o anúncio, Trump classificou as medidas como "hostis", acusando a China de tentar "travar os mercados" e afirmando não haver mais motivos para sua reunião com o presidente da China, Xi Jinping, na cúpula da Apec, na Coreia do Sul.

EUA TRUMP China

