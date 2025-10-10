Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham em queda, pressionadas por falas de Trump, setor de defesa e mineração

Agência Estado
Agência Estado Autor
As bolsas europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, 10, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar elevar as tarifas da China. Mais cedo, os índices operavam sem direção única e com ímpeto limitado, diante da pressão baixista de ações de defesa e mineração com o início do cessar-fogo em Gaza.

Em Londres, o FTSE 100 teve em queda de 0,92%, a 9.421,62 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,40%, nos 24.266,80 pontos. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,53%, a 7.918,00 pontos. Em Milão, o FTSE MIB teve baixa de 1,74%, a 42.047,50 pontos. Em Madri, o Ibex 35 recuou 0,78%, a 15.480,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,73%, a 8.169,87 pontos. As cotações são preliminares.

"A China fez um movimento sinistro com o controle de terras raras", escreveu Trump na Truth Social nesta sexta, alegando que contramedidas estão sob séria consideração, principalmente a imposição de "tarifas massivas".

O anúncio derrubou as bolsas de Nova York e disparou o índice de volatilidade VIX, termômetro do medo em Wall Street, com aparente efeito cascata nos mercados europeus.

O setor de mineração já era pressionado pelo endurecimento das regras de exportação pela China na véspera, que são críticos para a fabricação de várias tecnologias de defesa, bem como de outros bens de consumo amplamente utilizados. O subíndice do setor no Stoxx 600 fechou em recuo de 1,02% e papéis como a Glencore (-3,25%), em Londres, e ArcelorMittal (-5,65%), em Amsterdam, tiverem queda.

O subíndice europeu do setor aeroespacial e defesa também caiu 1,66%, acompanhando ainda os desdobramentos no Oriente Médio. O Exército de Israel confirmou que o cessar-fogo com o Hamas entrou em vigor ao meio-dia desta sexta (horário local), horas depois de o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovar um acordo. O Grupo Renk, da Alemanha, recuou 4,67%, a italiana Leonardo perdeu 4,56% e a francesa Thales teve baixa de 1,51%.

No radar, ainda nesta sexta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, deve nomear um novo primeiro-ministro para substituir Sebastien Lecornu.

*Com informações da Dow Jones Newswires

