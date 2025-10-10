Bolsas da Europa caem majoritariamente, pressionadas por ações de defesa e mineração

São Paulo, 10/10/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta sexta-feira, pressionadas por ações de defesa e mineração, enquanto investidores avaliam o acordo de paz para Gaza e aguardam novidades da crise política na França.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,10%, a 570,72 pontos.

Ontem à noite, Israel aprovou a primeira etapa de um plano de paz que prevê a libertação de reféns pelo grupo militante Hamas. Khalil al-Hayya, negociador-chefe palestino, disse ter recebido garantias de que o cessar-fogo será permanente.

No horário acima, o subíndice europeu do setor aeroespacial e defesa tinha queda de 1,9%, na esteira dos desdobramentos no Oriente Médio e um dia após a China endurecer regras de exportação de terras raras, que são críticos para a fabricação de várias tecnologias de defesa, bem como de outros bens de consumo amplamente utilizados. Já o subíndice do setor de mineração caía 0,8%.

O imbróglio político na França também segue no radar. O presidente Emmanuel Macron disse nesta semana que escolheria um novo primeiro-ministro até esta sexta, após Sébastien Lecornu renunciar no começo da semana, diante da falta de um consenso sobre planos orçamentários de Paris.