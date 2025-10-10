Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após pausa de rali em NY

Autor Agência Estado
Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, após uma pausa na recente tendência de valorização de Wall Street. Exceção, o mercado sul-coreano voltou de um feriado atingindo novos recordes, graças a um salto de ações de tecnologia.

O índice japonês Nikkei caiu 1,01% em Tóquio, a 48.088,80 pontos. Após o fechamento do pregão, o partido Komeito anunciou sua saída da coalizão governista do Japão, por divergências sobre financiamento político, e afirmou que não apoiará Sanae Takaichi, recém-eleita líder do Partido Liberal Democrata (PLD), para o cargo de primeira-ministra. A notícia deu impulso ao iene.

Na China continental, o dia também foi de perdas, de 0,94% do Xangai Composto, a 3.897,03 pontos, e de 1,74% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.505,71 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,73%, a 26.290,32 pontos. Em Taiwan, não houve negócios hoje devido a um feriado.

Na contramão, o índice Kospi subiu 1,73% em Seul, à nova máxima histórica de 3.610,60 pontos, ao voltar de um feriado de uma semana na Coreia do Sul. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics (+6,07%) e SK Hynix (+8,22%) também saltaram a patamares inéditos, após notícia de que a Reflection AI, que tem a Nvidia entre seus investidores, levantou US$ 2 bilhões em financiamento. Na semana passada, as duas empresas sul-coreanas fecharam parcerias com a OpenAI.

O predomínio do tom negativo na Ásia veio após as bolsas de Nova York sofrerem perdas generalizadas ontem, em dia de cautela com a paralisação do governo dos EUA, interrompendo mais uma vez um recente rali em Wall Street alimentado pelo entusiasmo com a perspectiva da inteligência artificial (IA).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho, com baixa de 0,13% em Sydney, a 8.958,30 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

