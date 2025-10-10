Bessent, sobre Argentina: EUA não querem outro país falido ou liderado por China na AL

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez novos comentários sobre a ajuda norte-americana anunciada na quinta-feira, 9, à Argentina. "Nós não queremos outro país falido ou liderado pela China na América Latina. Estabilizar a Argentina é 'America First'", escreveu no X nesta sexta-feira, 10.

Segundo ele, o presidente argentino, Javier Milei, está tentando "quebrar 100 anos de ciclos ruins" no país. "Ele é um grande aliado dos EUA, e estamos ansiosos para sua visita ao Salão Oval na próxima semana."