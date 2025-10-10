Astrazeneca investirá US$ 50 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que a farmacêutica Astrazeneca investirá US$ 50 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos para pesquisa e desenvolvimento de outros medicamentos, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10.

O republicano anunciou oficialmente o acordo com empresa para reduzir os preços de medicamentos no país e destacou que a Astrazeneca "torna remédios mais acessíveis", incluindo para beneficiários do Medicaid. "Os preços cairão mais de 100%; em alguns casos, cairão 1.000%", disse. "Por muito tempo, americanos pagaram os preços mais altos por medicamentos", acrescentou.