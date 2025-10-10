Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Astrazeneca investirá US$ 50 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos, diz Trump

Astrazeneca investirá US$ 50 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos, diz Trump

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que a farmacêutica Astrazeneca investirá US$ 50 bilhões nos EUA nos próximos 5 anos para pesquisa e desenvolvimento de outros medicamentos, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10.

O republicano anunciou oficialmente o acordo com empresa para reduzir os preços de medicamentos no país e destacou que a Astrazeneca "torna remédios mais acessíveis", incluindo para beneficiários do Medicaid. "Os preços cairão mais de 100%; em alguns casos, cairão 1.000%", disse. "Por muito tempo, americanos pagaram os preços mais altos por medicamentos", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar