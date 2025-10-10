Applied Digital fecha acordo com CoreWeave e supera projeções em balanço trimestral

A empresa com sede em Dallas registrou prejuízo de US$ 18,5 milhões no seu primeiro trimestre fiscal, ou US$ 0,07 por ação, ante perda de US$ 4,3 milhões, ou US$ 0,03, um ano antes, segundo balanço divulgado no fim da tarde da quinta-feira, 9.

A Applied Digital, desenvolvedora norte-americana de data centers, fechou novos financiamentos e contratos de arrendamento, além de divulgar resultados trimestrais acima do esperado.

Excluídos itens não recorrentes, o prejuízo por ação foi de US$ 0,03, bem menor do que a perda de US$ 0,16 estimada por analistas compilados pela FactSet.

A receita subiu a US$ 64,2 milhões, superando a projeção de US$ 50 milhões da FacrSet e os US$ 34,8 milhões de um ano antes.

A Applied Digital anunciou ainda a assinatura de novo contrato de arrendamento com a CoreWeave para 150 MW adicionais no campus Polaris Forge 1, em Ellendale (Dakota do Norte). Com o projeto totalmente arrendado, a empresa projeta cerca de US$ 11 bilhões em receitas contratadas.

Para concluir o Polaris Forge 1, a companhia sacou US$ 112,5 milhões de uma linha preferencial de US$ 5 bilhões com a Macquarie Asset Management, que também aportou US$ 50 milhões para o campus de 300 MW em Harwood (Dakota do Norte). A Applied Digital levantou mais US$ 200 milhões com uma oferta ampliada de ações preferenciais de série G. Fonte: Dow Jones Newswires.