Alckmin: marco de garantias deixou crédito mais seguro e baixou spread

A lei do Marco Legal das Garantias deixou o crédito mais seguro e baixou o spread, fazendo com que o carro sustentável tenha vendas 24% maiores ao zerar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e sem gerar um déficit fiscal, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Não há um déficit fiscal, porque o carro sustentável compensa os veículos mais poluidores, ajudando o meio ambiente e a economia, acrescentou ele, durante cerimônia para apresentar o novo crédito imobiliário, em São Paulo, nesta sexta-feira, 10.

Alckmin reforçou, ainda, que o novo crédito imobiliário é importante porque "não é fácil para o assalariado comprar uma casa" e, com a medida, o governo Luiz Inácio Lula da Silva dá um "passo histórico" ao elevar a oferta de crédito e modernizar o sistema de empréstimos.