Três dos 9 grupos do IPCA tiveram quedas de preços em setembro, mostra IBGE

Três dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram quedas de preços em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve recuos em Alimentação e bebidas, queda de 0,26% e impacto de -0,06 ponto porcentual; Artigos de residência, -0,40% e impacto de -0,01 ponto porcentual; e Comunicação, -0,17% e impacto de -0,01 ponto porcentual.