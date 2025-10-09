Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

STJ atende Eletrobras para reabrir discussão bilionária sobre empréstimos compulsórios

STJ atende Eletrobras para reabrir discussão bilionária sobre empréstimos compulsórios

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu um pedido da Eletrobras e decidiu que vai revisar uma decisão da própria Corte que tratava sobre empréstimos compulsórios, transitada em julgado em 2011. A decisão foi tomada na quarta-feira, 8.

A revisão tem um potencial de impacto bilionário para a empresa. Procurada para comentar as estimativas de impacto, a Eletrobras ainda não deu retorno.

A discussão envolve o termo inicial da prescrição dos juros remuneratórios sobre a correção monetária aplicada na devolução dos valores aos consumidores de energia.

Os empréstimos compulsórios foram instituídos em 1962 para financiar a expansão do setor elétrico, e os valores foram pagos pelos consumidores até 1993.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar