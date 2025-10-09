Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Se BC tivesse arrogância de mudar preço do câmbio, reservas seriam insuficientes, diz diretor

Autor Agência Estado
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, avaliou nesta quinta-feira, 9, que as reservas cambiais que o País possui hoje só seriam insuficientes se o BC tivesse a arrogância de alterar a cotação do dólar, o que não é o caso. "As reservas são como o nome diz: reservas para casos de necessidade", disse David. "Então acredito que ela está em um nível bastante razoável, especialmente à luz do câmbio flutuante. Se o Banco Central tivesse a arrogância de querer alterar o preço do câmbio aí essas reservas não seriam nem suficientes", reforçou ele, acrescentando que o atual nível das reservas não é algo que tira seu sono.

As declarações foram feitas durante participação do diretor do BC em evento da Câmara Espanhola, em São Paulo, que contou com a mediação do economista para área de Política Monetária do Santander, Marco Antonio Caruso.

Durante a fala, o diretor do BC mencionou ainda que as reservas cambiais do País valorizaram 10% no ano passado, atingindo US$ 350 bilhões em reservas físicas. "É bastante relevante, elas cresceram por rentabilidade. A gente não comprou o dólar", disse.

Em relação às atividades que o BC pode atuar ativamente, Nilton mencionou que o ideal é atuar apenas nos mercados de derivativos que é onde, segundo ele, 90% das operações com o real acontecem.

"Para você comprar em real tem que estar baseado no Brasil, então é bem menos fluido que o derivativo", detalhou ele, acrescentando que o BC tem essa capacidade de atuar no mercado de derivativos.

O diretor ponderou, ainda, que, de qualquer forma, o BC precisa estar preparado para quaisquer situações mais voláteis do câmbio, a exemplo do que aconteceu no final do ano passado. "Quando há disfuncionalidade, são momentos excepcionais, mas não é por isso que não estaremos prontos", destacou ele. "O Banco Central claramente tem planos de contingência para várias coisas, inclusive para coisas parecidas com o que aconteceu no passado. Não é, em hipótese alguma, o meu sinal esperado, mas isso não significa que a gente não está preparado", emendou.

