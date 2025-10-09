Porcentual de itens com aumentos de preços no IPCA cai de 57% em agosto para 52% em setembro

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 57% em agosto para 52% em setembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A difusão de itens alimentícios saiu de 47% em agosto para 48% em setembro.