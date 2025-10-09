Ouro fecha em queda de mais de 2%, em correção diante de distensão geopolítica

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 2,40%, a US$ 3.972,60 por onça-troy. A prata encerrou em baixa de 3,7%, a US$ 47,157 por onça-troy, depois de atingir o valor de US$ 49,965 durante a sessão.

O ouro encerrou a sessão desta quinta-feira, 9, em queda, em correção após recordes recentes e em meio à distensão geopolítica com acordo de paz em Gaza. A prata também encerrou em queda, mas chegou próximo de atingir o preço de US$ 50 pela primeira vez em 14 anos.

O preço do ouro caiu enquanto investidores acompanhavam o avanço das negociações pelo fim do conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Na quarta, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o fechamento da primeira fase de um acordo de paz.

O LMAX Group afirma que "é preciso estar atento para uma reversão significativa de curto prazo" dos ganhos recentes, visto que o ouro avança em detrimento do dólar

De acordo com análise da Ameriprise, essa força recente é decorrente de uma demanda maior pelo ouro por parte dos bancos centrais, que começam a substituir os Treasuries pelo metal.

A prata também se destaca, com a melhor performance em 15 anos, de acordo com um levantamento do Dow Jones Market Data. Para o Saxo Bank, a alta reflete "tanto medo como esperança, normalmente acompanhando o ouro nas quedas, mas o superando na recuperação".