Novo Nordisk adquire Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bi

A transação deve ser concluída perto do fim do ano.

A Novo Nordisk concordou em adquirir a Akero Therapeutics, empresa norte-americana de biotecnologia, por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro, de acordo com nota divulgada nesta quinta-feira, 9.

A Novo Nordisk afirmou que a aquisição contribuirá para sua estratégia de desenvolver medicamentos para pessoas que vivem com diabetes, obesidade e suas comorbidades associadas.

A Akero está desenvolvendo um medicamento chamado EFX para tratar MASH, uma doença hepática relacionada à obesidade.

Segundo os termos do acordo, a empresa dinamarquesa pagará inicialmente US$ 54 por ação em dinheiro, ou US$ 4,7 bilhões, no fechamento.

Os acionistas da Akero também receberão um direito de valor contingente de US$ 6 por ação em dinheiro, ou um total de US$ 500 milhões, após a aprovação regulatória dos EUA do medicamento da americana para o tratamento de cirrose compensada devido à esteato-hepatite associada à disfunção metabólica até 30 de junho de 2031.