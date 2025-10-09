Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP 1.303 foi derrubada porque lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, diz Haddad no X

MP 1.303 foi derrubada porque lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, diz Haddad no X

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou há pouco um vídeo nas redes sociais em que fala que a Medida Provisória (MP) 1.303/2025, que trazia alternativas à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foi derrubada ontem pelo Congresso porque o lobby dos privilegiados prevaleceu.

Ele justificou que a medida visava a garantir os investimentos em saúde, educação e Previdência de 2026, cobrando "o mínimo" de bilionários, bancos e bets. Segundo Haddad, tratava-se de uma operação "simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada".

"Apesar de muita negociação, ontem o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso e derrubou essa medida. Não foi descuido, foi escolha, a escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres para proteger os privilegiados", prosseguiu. Ele ainda sustentou que parlamentares escolheram "blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado".

Na sequência, sem citar nomes, o ministro afirmou que "escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo para tentar prejudicar o governo Lula".

Em tom eleitoral, Haddad disse que o povo "mostrará sua força e dará um basta". "O resultado das urnas precisa ser respeitado. E ele foi claro: incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Esse é o compromisso desse governo com o povo que o elegeu".

Na parte final do vídeo, de dois minutos e 34 segundos, o chefe da equipe econômica afirmou que o futuro do País não será "sacrificado num tabuleiro de interesses menores".

Por fim, sem apresentar alternativas, Haddad afirmou que a MP dos bilionários, bancos e bets pode ter caído, "mas nós seguiremos de pé ao lado do povo brasileiro, defendendo os seus direitos e enfrentando todo e qualquer privilégio que os ameace".

Ele finalizou com uma convocatória para que as pessoas ajudem "essa verdade a chegar mais longe".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar