Lula sobre Lava Jato: Destruíram a Petrobras e desmoralizaram os funcionários da estatal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 9, que os desdobramentos da Operação Lava Jato destruíram a Petrobras e fizeram com que servidores da estatal fossem desmoralizados por conta de uma "ideia de corrupção" durante as investigações do Petrolão. A declaração foi feita em uma cerimônia de investimentos voltados à indústria naval e petroquímica em Maragogipe (BA).

"Eles resolveram destruir a Petrobras e desmoralizar vocês (servidores). Quem está de roupa amarela sabe do pão que o diabo amassou. Vocês eram chamados de corruptos nas ruas desse País, não podia entrar em restaurantes nesse País porque tentaram passar a ideia de corrupção", declarou o presidente. Lula também defendeu José Sérgio Gabrielli, que comandou a estatal entre 2005 e 2012. O presidente disse que ele "não desviou um centavo" da Petrobras e que é vítima de "perseguição" até os dias atuais. "Sou testemunha e boto a mão no fogo que esse companheiro jamais desviou um centavo da Petrobras em benefício dele. Ele foi perseguido e está sendo perseguido ainda. Não está tudo resolvido. Não abaixe a cabeça porque eu te conheço", afirmou Lula. O presidente também lembrou do período em que foi preso por 580 dias devido causa dos desdobramentos da Lava Jato, entre 2018 e 2019. "Não troco minha dignidade por minha liberdade. Não coloco tornozeleira porque não sou pombo-correio", declarou Lula.