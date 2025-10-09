Juros futuros recuam em toda a curva com menor compressão política e IPCA

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em queda em toda a extensão da curva ao final da primeira hora de negociação desta quinta-feira, 9, em linha com um cenário de menor compressão no cenário político e em sintonia com o dólar mais fraco e a inflação ligeiramente abaixo das estimativas.

A queda da controversa medida provisória que indicava alternativas ao aumento do IOF promove uma trégua na tensão política, pelo menos até que o governo apresente novas propostas que façam frente ao cumprimento da meta fiscal. A alta de 0,48% do IPCA de setembro, puxada pela devolução do bônus de Itaipu, ficou aquém do 0,52% da mediana das estimativas e foi bem recebida por analistas. A XP, por exemplo, colocou viés de baixa em suas projeções para o IPCA de 20-25 (4,8%) e de 2026 (4,5%).