Itamaraty confirma conversa de Vieira e Rubio e diz que delegação vai aos EUA negociar

Segundo o Itamaraty, "após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, (Rubio e Vieira) acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes".

O Ministério das Relações Exteriores confirmou nesta quinta-feira, 9, que o ministro Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo o Itamaraty, foi acordado que uma comitiva do Brasil se reunirá com uma equipe dos Estados Unidos em Washington para debater o tarifaço.

Na nota, o Itamaraty afirmou que Rubio convidou Vieira para que integre a delegação brasileira que vai a Washington para negociar as questões econômicas e comerciais. O objetivo é ter uma reunião presencial entre os dois. "O secretário de Estado convidou o ministro Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos, para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos", disse.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse, na manhã desta quinta, em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, que Vieira havia falado por telefone com Rubio. "Agora começa um outro momento. Ainda ontem o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o ministro Mauro Vieira. Talvez comece a conversa a partir de agora. Vamos ver se conseguimos nos acertar. O Brasil não quer briga com os EUA, com Bolívia, Uruguai. O Brasil quer paz e amor, queremos crescer e nos desenvolver", disse.