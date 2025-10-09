Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPCA teria sido de 0,08% em setembro sem energia elétrica, calcula IBGE

A inflação de 0,48% registrada em setembro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi fundamentalmente pressionada pela elevação na energia elétrica residencial, decorrente do fim da incorporação do Bônus de Itaipu nas contas de agosto, avaliou Fernando Gonçalves, gerente de Índices de Preços no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A energia elétrica subiu 10,31% em setembro, após ter recuado 4,21% em agosto. O subitem foi responsável sozinho por cerca de 85% de toda a inflação de setembro, um impacto de 0,41 ponto porcentual.

"O IPCA teria sido de 0,08% em setembro sem (a alta na) energia elétrica", calculou Gonçalves.

