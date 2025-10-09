Ibovespa tem instabilidade, enquanto calcula impactos da derrubada da MP 1.303

A valorização do minério de ferro, no retorno dos mercados chineses do feriado de uma semana, estimula alta das ações do setor de metais, mas não Ibovespa nesta quinta-feira, 9. Além disso, a visão de que o processo de desinflação no Brasil prossegue também é pouco para empolgar, dado que a chance de queda da Selic em 2025 é complicado, na visão de analistas. "O IPCA veio melhor do que esperado, com um qualitativo melhor. Apesar de a inflação de serviços ainda estar elevada - que é mais sensível a política monetária -, parte dessa pressão é explicada por itens voláteis", avalia Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Asset Management.

O Índice Bovespa chegou a subir 0,75%, na máxima aos 143.212,02 pontos às 10h36, mas logo perdeu força, em meio ao recuo das bolsas em Nova York e do petróleo, além de renovada incerteza fiscal. A pressão negativa vinha do aumento nas incertezas fiscais após a derrubada da MP. A possibilidade de alternância de poder na Presidência do Brasil, porém, era um dos fatores que evitava uma queda mais forte do Ibovespa. A análise é de Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3. "O mercado já fica de olho na disputa eleitoral de 2026, fica um pouco mais leve com a possibilidade de mudança na política fiscal a partir do ano que vem, sem medidas de cunho populista", diz, completando que a valorização do minério de ferro, com o retorno da China aos negócios após feriado de uma semana, também ajuda. "Eleva expectativas de aumento da demanda." Investidores e especialistas ainda avaliam a derrubada da Medida Provisória (MP) 1.303, com propostas de arrecadação alternativas ao aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), ontem na Câmara dos Deputados, antes de ser levada para votação. A ação foi uma derrota para o governo, que contava com medidas de arrecadação do texto para fechar o Orçamento de 2026. Entre as propostas, a MP elevava a cobrança da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para instituições de pagamento, as fintechs, de 9% para 15%,

A retirada da MP mantém o sinal de alerta em relação aos riscos fiscais, uma vez que deixará de compensar parte da arrecadação prevista com a medida, colocando em xeque uma mudança na meta de 2026. Após a derrota na Câmara ontem, o governo avalia aumentar novamente as alíquotas do IOF. Hoje ao chegar ao Ministério da Fazenda, Fernando Haddad disse que "temos tempo e vamos usar esse tempo para avaliar com cuidado" alternativas à MP. "Vejo com otimismo a retirada de pauta da Medida Provisória 1303/2025 pela Câmara dos Deputados, o que resulta na caducidade da proposta", pontua, Ricardo Trevisan Gallo, CEO da Gravus Capital. Segundo ele, a decisão evita a uniformização da alíquota de imposto de renda em 18% para rendimentos de aplicações financeiras, como fundos de investimento, letras de crédito (LCA e LCI) e criptoativos, preservando a atratividade do mercado.

Outro ponto avaliado quanto após rejeição da MP é de que é um sinal de enfraquecimento político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a eleição de 2026. Uma eventual reeleição do petista desagrada a investidores, que têm apreço pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Divulgada hoje, a pesquisa Genial/Quaest mostra que o presidente Lula leva vantagem sobre todos os possíveis adversários no pleito do ano que vem. O petista lidera em todos os cenários de primeiro turno, pontuando entre 35% e 43% das intenções a depender da lista de candidatos. Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou o IPCA. A inflação medida pelo indicador subiu 0,48% em setembro, depois da queda de 0,11% em agosto. O resultado ficou 0,04 ponto porcentual abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast (de 0,52%) e 0,02 ponto acima do piso das estimativas (0,46%), com teto em 0,58%. No acumulado em 12 meses, o IPCA acelerou de 5,13% para 5,17% - também abaixo da mediana, de 5,21%. As projeções iam de 5,15% a 5,30%.