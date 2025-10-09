HSBC propõe fechar capital do Hang Seng Bank, em negócio de US$ 13,6 bilhões

O banco ofereceu 155 dólares de Hong Kong por ação (equivalentes a US$ 19,92) pelos papéis, atribuindo ao Hang Seng um valor total de mercado de US$ 37,3 bilhões. Atualmente, o HSBC detém 63% da instituição, que vem sofrendo com a prolongada desaceleração do mercado imobiliário comercial de Hong Kong.

O HSBC Holdings apresentou uma oferta para fechar o capital do Hang Seng Bank, de Hong Kong, em uma operação avaliada em US$ 13,6 bilhões. O movimento reforça a estratégia do grupo britânico de concentrar suas operações na Ásia, enquanto simplifica sua estrutura global.

"A proposta está em linha com a prioridade estratégica do HSBC de expandir seus negócios em Hong Kong e tornar-se mais simples e ágil", afirmou o grupo.

A oferta representa um prêmio de 30% sobre o último preço de fechamento do Hang Seng Bank. As ações do banco chegaram a subir 27% após o anúncio, enquanto os papéis do HSBC caíram 6,7% na Bolsa de Hong Kong.

Segundo o analista Michael Makdad, da Morningstar, o valor do prêmio não surpreende. Ele avalia que a transação, embora possa não melhorar a estimativa de valor justo do HSBC, traz oportunidades de sinergias e é "positiva e há muito tempo necessária", já que a estrutura de empresa controladora e subsidiária listadas separadamente "cria desafios de governança".

Desde que assumiu o comando em setembro do ano passado, o presidente-executivo Georges Elhedery vem conduzindo uma ampla reestruturação, com fusão das áreas de banco comercial e de investimento e redução de um terço do comitê executivo.