Grupo Vestuário sobe 0,63% em setembro ante alta de 0,72% em agosto no IPCA

O grupo Vestuário saiu de um aumento de 0,72% em agosto para uma elevação de 0,63% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,48% do IPCA do último mês.

As maiores pressões partiram das altas na roupa masculina (1,06%), roupa infantil (0,76%) e roupa feminina (0,36%).