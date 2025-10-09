Grupo Despesas Pessoais sobe 0,51% em setembro ante alta de 0,40% em agosto no IPCA

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,40% em agosto para um aumento de 0,51% em setembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,48% do IPCA do último mês.

As principais pressões partiram do aumento de 2,87% no pacote turístico e de 2,75% no subitem cinema, teatro e concerto - que vinha de uma queda de 4,02% em agosto em razão da promoção pela semana do cinema.