Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ficha das construtoras 'ainda não caiu' para complexidade da reforma tributária, diz setor -

Ficha das construtoras 'ainda não caiu' para complexidade da reforma tributária, diz setor -

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As empresas do setor de construção ainda não 'despertaram' para as mudanças que virão com a reforma tributária, fato que pode provocar o atraso nos lançamentos lá na frente, além de problemas na definição correta dos custos e preços dos empreendimentos. O alerta foi dado pelos líderes de associações empresariais, que discutiram o tema em evento hoje.

"Tenho a impressão de que a ficha está caindo lentamente nas empresas. Elas empresas ainda não despertaram para a complexidade e a dificuldade que vamos ter", alertou o presidente executivo do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi), Ely Wertheim. "As empresas precisam entrar no assunto urgente, pois estão sujeitas a erros, que podem levar a autuações e multas. Já passou da hora de se prepararem", acrescentou, citando risco de atrasos nos próximos projetos.

O presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, ressaltou que a reforma tributária vai adicionar complexidade ao setor, devido à substituição do Regime Especial de Tributação (RET). "Era simples, mas agora as coisas ficaram complexas".

A reforma tributária foi concebida como uma solução para simplificar a tributação brasileira. No entanto, o que se vislumbra é um cenário de maior complexidade e aumento substancial da carga tributária em operações essenciais como compra e venda de imóveis e locações.

Hoje, a construção civil é tributada com uma alíquota de 4% sobre a receita bruta, por meio do Regime Especial de Tributação (RET), que deixará de existir com a consolidação da reforma. A partir de 2026, na fase de transição, as incorporadoras e construtoras poderão optar se seguem com o RET até a consolidação, ou se aderem ao novo formato de tributação do IBS e CBS, cujas alíquotas não foram definidas ainda.

O presidente da Abrainc comentou, durante o debate, que algumas empresas estão sendo selecionadas para participar de um programa de testes organizado pela Receita Federal para aplicar as medidas na prática e também ajudar a definir a regulamentação pendente. "Lá farão todos os cálculos e compensações. Não dá para receber um modelo que não dê para implantar. A ideia é trazer para o mercado todo algo viável dentro do novo modelo de tributação", explicou França.

A sócia da consultoria Grant Thornton, Wanessa Pinheiro, lembrou que a reforma permitirá que as incorporadoras recuperem créditos tributários pagos ao longo da cadeia produtiva, o que implicará em renegociações de preços pagos a empreiteiros e fornecedores. "Vão poder renegociar preços e separar o que será repasse de tributo e o que será repasse de custo", exemplificou. "Nessa fase de transição, isso já pode ser feito. Mesmo com as regulamentações pendentes, já é possível fazer mensurações que mexem com a estratégia das empresas".

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon), York Stefan, disse que a recuperação dos créditos tributários incentivará a industrialização dos canteiros. Hoje, as empresas optam por fazer a construção nos canteiros, pois é mais barato gastar com mão de obra própria do que com produtos pré-fabricados, que são mais caros. Já com o desconto dos impostos, essa situação vai se inverter.

"Na nossa cadeia, em que as construtoras ainda não estão preparadas, imagine a situação dos empreiteiros e fornecedores. Muitos deles não estão sequer imaginando que essas mudanças vão acontecer", citou Stefan. "Será preciso fazer um novo aculturamento junto aos empreiteiros".

As declarações ocorreram durante o Fórum Brasileiro das Incorporadoras, organizado pela Abrainc.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar