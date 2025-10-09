Chinesa Keeta inicia delivery no Brasil neste mês com projeto-piloto no litoral de SP

A plataforma já cadastrou mais de 700 marcas de restaurantes nas duas cidades litorâneas, incluindo grandes redes como Sodiê, The Coffee, Seven Kings e Mania de Churrasco, além de estabelecimentos conhecidos localmente. A empresa também está realizando um treinamento de mais de 2 mil entregadores parceiros locais.

A plataforma chinesa de delivery de comida Keeta anunciou nesta quinta-feira, 9, que iniciará sua operação no Brasil no dia 30 de outubro, com um projeto-piloto em Santos e em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A Keeta é a marca internacional da gigante Meituan, líder no mercado de entregas na China, que anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões para se estabelecer no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O plano da empresa é que o aplicativo de delivery comece a operar também na capital paulista até o fim de 2025.

A decisão pelo início em cidades de médio porte, de acordo com a empresa, faz parte de uma estratégia que visa, além de reduzir perdas e aumentar a agilidade e a segurança no processo de delivery, também fomentar o crescimento de restaurantes locais, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs). Segundo a Keeta, enquanto em Santos 82% do total de pedidos de delivery são originados de restaurantes de pequeno e médio porte, em São Paulo o porcentual cai para 69%.

"A assistência de alta qualidade para restaurantes parceiros de todos os portes, incluindo as PMEs, oferecida por meio de tecnologia avançada e suporte humano dedicado, com um time de mais de 1.000 gerentes de contas no Brasil, é um ponto forte da Keeta", diz em nota Tony Qiu, presidente de operações internacionais da Keeta. "Essa abordagem nos permitiu construir um ecossistema robusto e mutuamente benéfico na China ao longo dos últimos 14 anos, e agora vamos localizar essa abordagem para atender o Brasil da melhor maneira", conclui.

A Meituan afirma atender 770 milhões de pessoas anualmente, com uma média de 80 milhões de pedidos por dia. A subsidiária Keeta hoje atua em Hong Kong, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos (Dubai).