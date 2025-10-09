Rendimento domiciliar per capita incorporar o trabalho principal e outras fontes de renda, como, por exemplo, um segundo emprego e benefícios sociais / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará tem o sexto menor rendimento mensal domiciliar per capita do País, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou o equivalente a R$ 1.056. O estado só fica à frente do Maranhão, com R$ 900; do Amazonas, com 980; do Pará, com R$ 994; do Piauí, com R$ 1.009; e de Alagoas, com R$ 1.035.