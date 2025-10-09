Ceará tem o sexto menor rendimento mensal domiciliar per capita do PaísValor é equivalente a R$ 1.056 e só supera os registrados no Maranhão, Amazonas, Pará, Piauí e Alagoas
O Ceará tem o sexto menor rendimento mensal domiciliar per capita do País, segundo dados do Censo Demográfico 2022 divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou o equivalente a R$ 1.056.
O estado só fica à frente do Maranhão, com R$ 900; do Amazonas, com 980; do Pará, com R$ 994; do Piauí, com R$ 1.009; e de Alagoas, com R$ 1.035.
Por outro lado, os três maiores rendimentos mensais domiciliares per capita são encontrados no Distrito Federal, onde chega a R$ 2.999; em Santa Catarina, onde alcança o patamar de R$ 2.220; e em São Paulo, onde é de R$ 2.093.
De acordo com o analista socioeconômico do IBGE, Hélder Rocha, “quando você olha para o rendimento domiciliar per capita, ele vai incorporar o trabalho principal e outras fontes de renda, como um segundo emprego ou outros rendimentos, como, por exemplo, aposentadoria, pensão alimentícia e aplicações financeiras. E o que acontece com o trabalho principal no Ceará,? Você teve uma redução na massa de trabalhadores empregados, a sua maioria vinculada ao salário mínimo”.
Nesse sentido, o estudo também apontou que em 12,5% dos municípios cearenses, o nível de ocupação não alcança 30%. O município que apresentou o nível de ocupação mais baixo foi Deputado Irapuan Pinheiro, com 20,4%. Já o município que apresentou o nível de ocupação mais elevado foi o Eusébio, com 62,2%.
Quanto a esse quesito, Rocha observa que fora das regiões metropolitanas de Fortaleza, do Cariri e de Sobral, há uma grande precariedade de ofertas de trabalho. “Então, quando você sai dessas regiões metropolitanas e também daqueles que, em outros estudos, chamamos de ‘arranjos’ que concentram essas oportunidades de emprego e serviço, você tem essa carência de oportunidades de trabalho e de rendimento”, observa o pesquisador.
"Ah, mas por que essas pessoas não estão no setor primário?", né? Que seria setor agrícola. Aí você tem que lembrar que o Ceará tem, se não me falha a memória, 175 municípios inseridos no semiárido. O semiárido tem as suas peculiaridades, que dificultam a existência de oportunidades de emprego para o trabalhador que não está inserido nessas três regiões metropolitanas, vamos dizer assim”, complementa Rocha.
Ele prossegue explicando que entre as atividades produtivas relacionadas à agricultura no estado do Ceará, predomina a atividade de sequeiro. “Ou seja, é uma agricultura que depende da chuva para poder produzir, plantar e colher. E a chuva só acontece naqueles quatro meses iniciais do ano — de fevereiro até o finalzinho de maio”, pondera.