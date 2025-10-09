Ceará atrai R$ 395 milhões em investimentos e projeta 2,9 mil novos empregos

Resoluções de benefícios somam mais de R$ 500 mil em recursos e a geração de cerca de 2 mil novos postos de trabalho / Crédito: Casa Civil/Divulgação

O governo do Ceará aprovou 89 novos projetos que somam cerca de R$ 395 milhões em aportes e projetam 2.911 novos empregos, em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec). “Somente nesta última reunião, foram aprovados 19 pleitos de empresas que querem investir no estado e que somam mais de R$ 370 milhões em investimentos”, afirmou o presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), Danilo Serpa.

Novo PAC vai incluir investimentos públicos e privados, diz Tebet Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), “os protocolos de intenções contemplam investimentos em 13 municípios cearenses, abrangendo setores como fabricação de colchões, artefatos de concreto, produtos metálicos, peças automotivas, calçados, tintas, máquinas e equipamentos, entre outros. Serão contempladas as regiões da Grande Fortaleza, Cariri, Litoral Oeste, Maciço de Baturité e Sertão dos Inhamuns”. “Em relação às resoluções de benefícios referentes a empresas que já operam ou estão em processo de implantação no Estado, foram aprovados mais de R$ 24 milhões em investimentos, que contemplam os setores de móveis projetados, embalagens plásticas, produtos químicos, fabricação de água de cocos, siderurgia e metalurgia. Os empreendimentos estão localizados nos municípios de Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Maracanaú, Pacatuba e Paracuru”, prossegue a SDE. Neste ano, o Condec já aprovou 374 pleitos de investimentos no Estado. No total, foram aprovados 80 protocolos de intenções, que projetam mais de R$ 10 bilhões em recursos privados e a geração de aproximadamente 12 mil empregos.