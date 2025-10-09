Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara acertou ao deixar MP alternativa ao IOF perder validade, avalia CNI

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) disse nesta quinta-feira (9) que a Câmara dos Deputados acertou ao deixar a Medida Provisória alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) perder validade na noite de quarta (8). Em nota, a entidade diz que a decisão foi correta porque o aumento da carga tributária proposto pelo governo elevaria os preços dos produtos para toda a sociedade.

"A Câmara dos Deputados evitou mais um aumento de carga tributária, deixando o setor produtivo menos sobrecarregado para contribuir para o crescimento do País. Entendemos que os parlamentares agiram com responsabilidade, pois o aumento do IOF afetaria toda a sociedade e atingiria diretamente o consumidor brasileiro", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Segundo ele, a atividade produtiva é sufocada por aumentos na carga tributária e taxa de juros. Alban criticou o aumento de impostos como alternativa para um ajuste fiscal. "Este seria mais um duro golpe no setor produtivo, enquanto as bets, por outro lado, seriam poupadas", avalia.

