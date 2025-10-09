Bolsas da Europa fecham sem direção única de olho em crise na França e com novo recorde do DAX

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 9, em meio a um novo recorde do índice DAX, de Frankfurt. Investidores seguem de olho na persistente crise política na França, com a promessa do presidente Emmanuel Macron de escolher um novo premiê até a sexta-feira, e no tombo de ações no setor bancário britânico. Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 caía 0,37%, a 571,69 pontos, se afastando da máxima histórica alcançada na véspera, pressionado pelo subíndice bancário europeu (-1,3%).

Os gigantes bancários britânicos HSBC e Lloyds pressionaram a Bolsa de Londres, com recuos de 4,99% e 3,08%, respectivamente. O índice FTSE 100 fechou em queda de 0,41%, a 9.509,40 pontos. O HSBC anunciou uma oferta para adquirir as ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e retirar a subsidiária da bolsa. Já o Lloyds informou que deverá realizar uma provisão adicional para cobrir custos de indenizações a clientes, no âmbito de uma investigação sobre comissões pagas em financiamentos de automóveis. Em Zurique, o UBS caiu 1,55%, depois de alertar para perdas milionárias ligadas ao pedido de falência da First Brands.

Em Milão, a Ferrari tombou 14,2%, após projetar que o seu lucro antes de impostos e juros (Ebit) crescerá 6% ao ano até o fim da década, bem abaixo da taxa de 10% mencionada em um evento com investidores em 2022. A dinamarquesa Novo Nordisk também recuou 1,25% em Copenhague, depois de concordar em comprar a americana Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro. A conclusão da transação está prevista para o fim do ano. O mercado também segue avaliando o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para Gaza e como ele poderia reduzir os riscos geopolíticos.