Bolsas da Europa fecham sem direção única de olho em crise na França e com novo recorde do DAX

Agência Estado
Agência Estado
As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 9, em meio a um novo recorde do índice DAX, de Frankfurt. Investidores seguem de olho na persistente crise política na França, com a promessa do presidente Emmanuel Macron de escolher um novo premiê até a sexta-feira, e no tombo de ações no setor bancário britânico.

Perto do horário de fechamento, o Stoxx 600 caía 0,37%, a 571,69 pontos, se afastando da máxima histórica alcançada na véspera, pressionado pelo subíndice bancário europeu (-1,3%).

Os gigantes bancários britânicos HSBC e Lloyds pressionaram a Bolsa de Londres, com recuos de 4,99% e 3,08%, respectivamente. O índice FTSE 100 fechou em queda de 0,41%, a 9.509,40 pontos.

O HSBC anunciou uma oferta para adquirir as ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e retirar a subsidiária da bolsa.

Já o Lloyds informou que deverá realizar uma provisão adicional para cobrir custos de indenizações a clientes, no âmbito de uma investigação sobre comissões pagas em financiamentos de automóveis.

Em Zurique, o UBS caiu 1,55%, depois de alertar para perdas milionárias ligadas ao pedido de falência da First Brands.

Em Milão, a Ferrari tombou 14,2%, após projetar que o seu lucro antes de impostos e juros (Ebit) crescerá 6% ao ano até o fim da década, bem abaixo da taxa de 10% mencionada em um evento com investidores em 2022.

A dinamarquesa Novo Nordisk também recuou 1,25% em Copenhague, depois de concordar em comprar a americana Akero Therapeutics por até US$ 5,2 bilhões em dinheiro. A conclusão da transação está prevista para o fim do ano.

O mercado também segue avaliando o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para Gaza e como ele poderia reduzir os riscos geopolíticos.

Em Frankfurt, o DAX fechou em alta de 0,22%, a 24.652,14 pontos, nível inédito, depois de renovar máxima a 24.771,34 pontos durante a sessão. O CAC 40 caiu 0,23%, a 8.041,36 pontos, em Paris. O FTSE MIB teve queda de 1,59%, a 42.791,60 pontos, em Milão. O Ibex 35 perdia 0,48%, a 15.603,00 pontos, em Madri. O PSI 20 subiu 0,99%, a 8.229,95 pontos, em Lisboa. As cotações são preliminares.

