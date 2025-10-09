Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recordes em Wall Street

São Paulo, 09/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, à medida que Wall Street voltou a garantir recordes após uma breve queda. Exceção, a de Hong Kong caiu em meio a um tombo do HSBC, banco britânico com foco na Ásia.

O índice japonês Nikkei subiu 1,77% em Tóquio, a 48.580,44 pontos, nova máxima histórica, com destaque para o Softbank (+11,43%), que ontem anunciou a compra da divisão de robótica da empresa de engenharia suíça ABB, em novo avanço no explosivo campo da inteligência artificial.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos de mais de 1% ao reabrirem na esteira de um feriado de uma semana: o Xangai Composto avançou 1,32%, a 3.933,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, 1,21%, a 2.549,96 pontos.

O pregão em Taiwan foi igualmente positivo, com alta de 0,88% do Taiex, a 27.301,92 pontos.

Por outro lado, o Hang Seng recuou 0,29% em Hong Kong, a 26.752,59 pontos. Pesou no índice o HSBC (-5,97%), que lançou oferta para comprar ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e fechar seu capital. O HSBC já possui fatia de 63% no banco, que disparou 25,88% em Hong Kong.