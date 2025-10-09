Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recordes em Wall Street

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após recordes em Wall Street

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/10/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, à medida que Wall Street voltou a garantir recordes após uma breve queda. Exceção, a de Hong Kong caiu em meio a um tombo do HSBC, banco britânico com foco na Ásia.

O índice japonês Nikkei subiu 1,77% em Tóquio, a 48.580,44 pontos, nova máxima histórica, com destaque para o Softbank (+11,43%), que ontem anunciou a compra da divisão de robótica da empresa de engenharia suíça ABB, em novo avanço no explosivo campo da inteligência artificial.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos de mais de 1% ao reabrirem na esteira de um feriado de uma semana: o Xangai Composto avançou 1,32%, a 3.933,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, 1,21%, a 2.549,96 pontos.

O pregão em Taiwan foi igualmente positivo, com alta de 0,88% do Taiex, a 27.301,92 pontos.

Por outro lado, o Hang Seng recuou 0,29% em Hong Kong, a 26.752,59 pontos. Pesou no índice o HSBC (-5,97%), que lançou oferta para comprar ações que ainda não detém no Hang Seng Bank e fechar seu capital. O HSBC já possui fatia de 63% no banco, que disparou 25,88% em Hong Kong.

O mercado da Coreia do Sul voltará a operar amanhã (10), também após feriado de uma semana.

O predomínio do apetite por risco na Ásia veio um dia após dois dos três principais índices acionários de Nova York, o S&P 500 e o Nasdaq, atingirem novas máximas de fechamento diante de firme demanda por ações de tecnologia. Na véspera, Wall Street havia sofrido perdas generalizadas.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,25% em Sydney, a 8.969,80 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar